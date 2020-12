Questo 2020 è giunto ormai alla fine e il nuovo anno sarà sicuramente l’ennesima occasione per gli operatori telefonici per lanciare nuove offerte tramite le quali attirare l’attenzione degli utenti. Al momento, però, continuano ad essere disponibili delle ottime opzioni dedicate a tutti coloro che desiderano attivare una nuova linea o mantenere invariato il proprio numero effettuando soltanto il cambio operatore. WindTre è uno degli operatori più scelti e le sue offerte si dimostrano adeguate soprattutto agli utenti che necessitano di quantità molto alte di Giga. Le migliori offerte WindTre attualmente disponibili sono:

la WindTre Student con Easy Pay

la WindTre Young con Easy Pay

la Unlimited con Easy Pay

WindTre: le migliori offerte da attivare!

Le offerte qui citate sono soltanto alcune delle migliori opzioni proposte dal gestore WindTre, che per il loro rapporto “quantità” – prezzo appaiono particolarmente convenienti. Le prime due offerte menzionate, però, non possono essere attivate da tutti i clienti che lo desiderano poiché sono riservate esclusivamente ai più giovani. La WindTre Student, infatti, può essere attivata soltanto dai clienti under 20, i quali possono ottenerla a un costo di 9,99 euro al mese. La WindTre Young, invece, può essere attivata dai clienti under 30, a un costo di soli 11,99 euro al mese. Entrambe permettono di ricevere ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

80 GB di traffico dati alla massima velocità disponibile

L’offerta WindTre Unlimited, invece, è disponibile per tutti a un costo di 29,99 euro al mese. I clienti che ne richiedono l’attivazione possono procedere tramite il sito ufficiale o nei punti vendita dell’operatore e ricevere ogni mese: