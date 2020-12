Fino al 3 gennaio Euronics ha deciso di attivare una campagna promozionale altamente interessante, e tramite la quale il cliente avrà la possibilità di raggiungere i migliori prodotti in circolazione, attualmente disponibili sul mercato nazionale, e non solo.

Quanto andremo a raccontare direttamente nell’articolo, è da considerarsi valido solamente presso i negozi fisici del socio La Via Lattea, è bene ricordare che al momento gli stessi prezzi non risultano essere fruibili altrove o direttamente sul sito ufficiale. Ogni singolo prodotto acquistato viene proposto con garanzia legale della durata di 24 mesi, ed in versione completamente no brand.

Euronics: le offerte sono da capogiro

Il dispositivo su cui Euronics ha voluto puntare maggiormente, è l’ormai classico Samsung Galaxy S20+, un modello relativamente economico, originariamente proposto ad un prezzo elevatissimo, addirittura superiore ai 1000 euro, in grado di garantire prestazioni dalla qualità altissima. La richiesta attuale si aggira attorno ai 699 euro, cifre più che soddisfacenti per una versione completamente sbrandizzata.

Osservando da vicino la campagna notiamo comunque la presenza anche di tantissimi altri prodotti perfettamente in grado di coinvolgere i consumatori, in particolare parliamo di Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Huawei P30 Lite, Huawei Y5p, Huawei Y6p, Samsung Galaxy A31, Xiaomi Redmi Note 9AT o Vivo Y70, tutti modelli estremamente economici.

Se volete approfondire la conoscenza del volantino Euronics, dovete comunque aprire le pagine elencate qui sotto e recarvi in negozio entro il 3 gennaio 2021.