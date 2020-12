Vodafone: giga infiniti a prezzi strabilianti. Ecco tutte le offerte

Vodafone stupice ancora offrendo non solo minuti e sms, ma anche giga illimitati. Ecco le tre offerte da non lasciarsi scappare per dire addio ai giga terminati.

“I giga a tua disposizione stanno per terminare”. Quante volte è arrivato questo sms quando ancora mancavano molti giorni al rinnovo del piano voce e dati! Il momento di dare una svolta alla propria vita digitale è arrivato. Grazie a Vodafone è possibile sottoscrivere un piano con tutto illimitato, compreso i giga.

Si chiama “Infinito” la triade di offerte che Vodafone propone per avere tutto, ma proprio tutto illimitato e a prezzi davvero competitivi.

Vodafone infinito: tutte le offerte e a chi sono dedicate

Ecco qui le tre offerte che Vodafone propone per avere tutto illimitato.

Con Vodafone Infinito giga, minuti e sms e illimitati. 1 Giga e 200 minuti di roaming extra UE. Infine 1000 minuti per telefonate verso paesi extra UE. Questo piano è in promozione a 24,99 € al mese invece di 36,99 €.

I giga sono illimitati è vero, ma la velocità di navigazione però è limitata a 2MBPS. Questo rende l’offerta adatta a chi, senza troppe pretese, naviga online leggendo e curiosando notizie, fa un uso importante dei social e ama ascoltare musica in streaming. Queste attività non richiedono un’alta velocità di connessione.

Vodafone poi propone la Infinito Gold Edition che rispetto alla precedente ha 1 giga e 100 minuti in più di roaming extra UE. In promozione a 29,99 € al mese invece di 39,99 €.

Per questa offerta aumenta la velocità di navigazione a 10MBPS. Ottima per chi ama guardare film e serie tv in streaming, condividere foto, video e chiamare in HD. Molto utile in questo periodo di Covid-19.

L’ultima offerta proposta da Vodafone è Infinito Black Edition. Rispetto alle prime due in più offre 5 giga e 300 minuti in roaming. Inoltre garantisce la navigazione alla massima velocità offerta da Vodafone, che non è poco.

Queste tre offerte si possono attivare solo online a questo link.

Una bella soluzione per chi vuole godersi all’infinito non solo telefonate e sms, ma anche la navigazione internet. Inoltre Vodafone regala 6 mesi di NOW TV e Cinema gratis per mettere subito alla prova i giga illimitati.

Per chi pensava di spendere meno senza rinunciare troppo ai giga può stare tranquillo perché in Vodafone le offerte non mancano.