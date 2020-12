Volete risparmiare con Vodafone, e nello stesso tempo godere di una promozione dai grandissimi contenuti? siete nel posto giusto, fino al 29 dicembre è effettivamente disponibile la Special Unlimited, da soli 9,99 euro al mese per sempre.

La soluzione corrente, come era ampiamente immaginabile, risulta essere disponibile in esclusiva in versione operator attack, più precisamente per gli utenti che richiederanno la portabilità da TIM, CoopVoce o Tiscali, con acquisto della SIM ricaricabile. Il costo iniziale da sostenere non è particolarmente elevato, poichè corrisponderà a 5,01 euro per la promozione, con l’aggiunta di 10 euro per la SIM stessa, un totale di 15,01 euro con 5 euro di credito residuo già inclusi.

Vodafone: offerta strepitosa per tutti gli utenti

All’interno della Vodafone Special Unlimited, gli utenti possono scovare illimitati minuti per telefonare a chiunque desiderino sul territorio nazionale, SMS senza limiti da utilizzare verso altrettanti numeri di telefono, per finire poi con 50 giga di internet alla massima velocità attualmente disponibile (quest’ultima corrispondente a 600Mbps in download).

Il prezzo di vendita è di soli 9,99 euro, la cifra mensile sarà da versare direttamente tramite il credito residuo della SIM ricaricabile. A differenza di quanto si potrebbe immaginare, sono assenti vincoli contrattuali di durata, ciò sta a significare che in un qualsiasi momento l’utente potrà decidere di abbandonare l’azienda, senza incorrere nel pagamento di penali o dovendo sottostare a costi aggiuntivi di alcun tipo.

La promozione di casa Vodafone può essere attivata direttamente nei singoli punti vendita dislocati su tutto il territorio nazionale, al momento risulta essere disponibile fino al 29 dicembre, ma non escludiamo possa venire prorogata ulteriormente.