Postepay: truffa phishing in atto su molti indirizzi mail in Italia

Una Postepay può comportare tantissimi vantaggi per gli utenti che hanno bisogno di conservare i propri risparmi o magari di effettuare transazioni. Questo mondo è infatti uno dei più comodi in assoluto soprattutto se si trova di mezzo Poste Italiane che è l’azienda più scelta dal pubblico in Italia. Molte volte gli utenti però si confondono e finiscono per attribuire al colosso delle colpe che invece non può avere.

Sono talmente tante le persone che sottoscrivono uno dei supporti elettronici messi a disposizione dall’azienda che risulta molto più semplice ingannarli. Infatti i truffatori utilizzano molto spesso proprio il nome della Postepay, in modo da rendere i loro tentativi di phishing più credibili. Si prova infatti in tutti i modi a far credere alle persone di dover inserire di nuovo i propri dati personali, quando invece non ce n’è assolutamente bisogno. In questo modo sarà poi molto semplice svuotare il conto del malcapitato, il quale come accade molto spesso attribuirà la colpa proprio a Poste Italiane.

Postepay: arriva un nuovo tentativo di phishing che mette in pericolo tutti gli utenti

“A partite dal 1 Gennaio 2021 sarà presentata la nuova piattaforma del nostro sito,

molto piu’ sicura e nuova.

Per far sì che anche voi possiate utilizzare tale aggiornamento la preghiamo di

confermare i vostri dati al seguente link :

CLICCA QUI

La preghiamo di inserire i dati con attenzione e correttezza al fine di evitare la

sospensione del vostro conto online.

Al termire della procedura sarete automaticamente introdotti sulla nuova piattaforma a

partire dall’inizio dell’anno.