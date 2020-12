Anche Postepay partecipa al piano cashback di questo mese di Dicembre. Tutti coloro che hanno la carta di credito ricaricabile di Poste Italiane possono effettuare spese nei negozi sparsi sul territorio italiano e ricevere il rimborso attraverso l’app IO. Allo stesso tempo, però, molti clienti che hanno un conto con Postepay stanno evidenziando la presenza di una particolare tassa: l’imposta di bollo.

Postepay, tassa di bollo e cashback: le novità della carta ricaricabile

L’imposta di bollo di Postepay si applica in automatico per tutti quei conti che presentano una giacenza mensile dal valore superiore a 5.000 euro. Chi supera questo saldo all’ultimo giorno del mese, si vedrà detratto dal conto una tassa aggiuntiva di 2,70 euro. Su scala annua, il valore dell’imposta di bollo può portare ad una spesa complessiva di 34,20 euro. Ovviamente il valore della tassa si aggiunge alle commissioni già previste in sede contrattuale per il proprio conto Postepay.

Per quanto concerne il piano cashback, invece, Postepay adatta tutte le regole già previste con il piano nazionale. Il rimborso sarà garantito agli italiani che si accreditano attraverso credenziali SPID all’app IO. E’ previsto quindi un riaccredito sul conto del 10% sulla somma totale delle spese effettuate in negozi fisici da qui al prossimo 6 Gennaio. Il limite massimo di rimborso è di 150 euro pro capite.

Oltre al cashback di Stato, inoltre, Postepay garantisce anche un altro vantaggio agli utenti. Pagando attraverso il codice QR dell’app ufficiale nei negozi abilitati dal sistema “Paga con Postepay” sarà possibile ricevere 1 euro di rimborso ad ogni acquisto superiore ai 10 euro.