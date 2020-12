Vodafone Happy Friday, l'edizione natalizia offre regali da paura

Vodafone è una delle aziende intramontabili nel mondo della telefonia, ed infatti a confermarlo è il continente intero. In tutta Europa sono disponibili tantissimi utenti che si rifanno proprio alla nota azienda, la quale dispone della rete 4G migliore.

Attualmente però Vodafone starebbe cercando di fare del suo meglio per tenere dalla sua parte gli utenti in procinto di scappare via. Oggi arriva la solita iniziativa del venerdì nota a tutti con il nome di Happy Friday, la quale permette di avere tantissimi regali. Oggi potete avere gratis 2 mesi di Naviga+ sul Corriere della Sera, ma non solo. Potrete infatti scegliere anche di ottenere 3 mesi di Infinity gratis.

Vodafone: le ultime offerte per rientrare prima dell’inizio del nuovo anno

Vodafone Special Giga 70+30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

100 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 9,99 euro al mese;

Per chi passa a Vodafone da Iliad o MVNO a eccezione di Tiscali, Kena Mobile e Lyca.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Minuti senza limiti verso tutti i gestori mobili e fissi anche dall’estero;

50 Giga di traffico dati in rete 4G;

Costo della promo: 7 euro al mese

Costo di attivazione: 0 euro, dedicata agli utenti di Operatori Virtuali, 12 euro per Kena e Iliad

Vodafone Special Minuti 50 Giga