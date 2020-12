Euronics prosegue con una campagna promozionale che promette grandissimi sconti, a disposizione di tantissimi utenti sul territorio nazionale, offrendo la possibilità di mettere le mani su prodotti di alta qualità, a prezzi sempre più ridotti rispetto ai listini originari.

Il volantino attuale risulta essere disponibile, come purtroppo sempre più spesso accade parlando di Euronics, esclusivamente presso determinati punti vendita dislocati per il territorio. Infatti, tutti gli sconti descritti nell’articolo, saranno attivi solo nei negozi di proprietà del socio Euronics La Via Lattea, non sul sito ufficiale o da altre parti in Italia. Le scorte potrebbero rappresentare un problema, poiché sono state distribuite poche unità nelle varie location, si consiglia quindi una rapida decisione, sebbene il volantino risulti essere attivo fino al 3 gennaio 2021.

Euronics: gli sconti sono attivi

Sebbene i regali di Natale siano ormai cosa passata, da Euronics è ancora possibile acquistare un incredibile Samsung Galaxy S20+ ad un prezzo decisamente inferiore del listino originario. Nello specifico, la versione sbrandizzata con annessa la classica garanzia legale della durata di 24 mesi, potrà essere acquistata a soli 699 euro.

Nel caso in cui foste alla ricerca di un qualcosa di decisamente più economico, l’occhio cade ineluttabilmente su modelli del calibro di Xiaomi Mi 10T Lite, Xiaomi Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro o Samsung Galaxy A51/A41 e A31.

