Unieuro offre agli utenti una stupenda occasione per spendere il meno possibile, ed allo stesso tempo per risparmiare al massimo su ogni singolo acquisto effettuato. Con il volantino corrente sono stati introdotti tantissimi sconti sui migliori prodotti in circolazione, rendendoli disponibili a tutti i consumatori.

In aggiunta ad un SottoCosto di altissimo livello, sul sito ufficiale apprendiamo la conoscenza di una campagna promozionale parallela, atta ad avvicinare gli utenti a prodotti appartenenti alla fascia media del mercato. Stiamo ovviamente parlando di smartphone con un prezzo che non supera i 400 euro, quindi perfettamente in grado di soddisfare le più rosee aspettative della maggior parte di noi.

Gli acquisti potranno essere completati direttamente sul sito, ricordando comunque che la spedizione presso il domicilio è da ritenersi completamente gratuita per ogni ordine superiore ai 49 euro, senza distinzioni in merito alla categoria merceologica di appartenenza.

Unieuro: gli sconti e le offerte sono da non perdere

Essendo disponibili oltre 60 varianti di smartphone, non possiamo riassumerle interamente nel nostro articolo, le più interessanti riguardano sicuramente Xiaomi Mi Note 10 Lite, in vendita a 279 euro, Xiaomi redmi Note 9 Pro proposto a 239 euro, per finire con l’ottimo Oppo Reno 4Z 5G a 299 euro, oppure un economico Realme 7 da soli 199 euro.

Volendo invece abbandonare i servizi Google, potrete affidarvi agli Huawei Mobile Services di P40 Lite a 219 euro o di P40 Lite E a soli 139 euro. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale.