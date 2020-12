Dopo aver spulciato le loro probabili funzionalità software, è ora di scoprire il presunto prezzo di lancio di Galaxy Buds Pro, le nuove true wireless che Samsung lancerà a inizio 2021.

Stando a quanto riferito da GalaxyClub, le nuove Galaxy Buds Pro sono state certificate presso la FCC e dovrebbero arrivare in Europa a un prezzo di 229 euro. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Le Samsung Galaxy Buds Pro potrebbero sbarcare in Europa a 229 euro

Se il prezzo appena anticipato verrà confermato, le Galaxy Buds Pro passeranno alla storia come le true wireless più costose di casa Samsung. D’altronde questo non dovrebbe stupirci, considerando i prezzi di lancio delle generazioni precedenti di Galaxy Buds e quello delle AirPods Pro, le dirette rivali delle Buds Pro.

Al momento non è chiaro se le Galaxy Buds Pro arriveranno in regalo per chi preordinerà uno dei nuovi Galaxy S21. Sono insistenti le voci per cui dovrebbero arrivare in omaggio almeno per chi effettuerà il preordine di Galaxy S21 Ultra. Vi ricordo che quest’ultimo è lo smartphone più atteso di tutto l’anno, oltre ovviamente ai foldable della nota azienda sud coreana, perché quasi sicuramente presenterà un nuovo modello.

L’evento del prossimo 14 gennaio, quello in cui Samsung svelerà ufficialmente la nuova famiglia Galaxy S21, sarà l’occasione in cui dovremmo scoprire ufficialmente anche le Galaxy Buds Pro. Non ci resta che attendere ancora un po’ di giorni per scoprire tutta la verità sulle nuove cuffie true wireless.