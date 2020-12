In queste ultime ore un nuovo smartphone a marchio Vivo è stato presentato in veste ufficiale per il mercato cinese. Stiamo parlando del nuovo Vivo Y30 Standard Edition, ovvero un device appartenente alla fascia medio-bassa del mercato alimentato da un processore di casa MediaTek.

Vivo Y30 Standard Edition ufficiale: SoC MediaTek Helio P35 e notch a goccia

Il produttore cinese Vivo ha da poco svelato per il mercato cinese il nuovo smartphone entry-level Vivo Y30 Standard Edition. Molte delle sue caratteristiche sono simili a quelle dello scorso Vivo Y30 presentato per il mercato indiano qualche mese fa, anche se qui troviamo qualche differenza. Il processore, ad esempio, è il SoC MediaTek Helio P35, mentre come tagli di memoria qui troviamo 6 GB di RAM (al contrario della versione indiana che dispone di 8 GB) e 128 GB di storage interno.

Dal punto di vista estetico, invece, non ci sono differenze sostanziali tra i due dispositivi. Sul fronte spicca infatti un ampio display con tecnologia IPS LCD con un notch a goccia centrale a forma di V e con una diagonale da 6.51 pollici in risoluzione HD+. La backcover ospita poi i sensori fotografici rispettivamente da 13+2+2 megapixel ed è caratterizzata da alcune colorazioni cangianti molto particolari. Per quanto riguarda il software, è presente Android 10 con l’interfaccia FuntouchOS, mentre la batteria è da 5000 mAh ed è possibile ricaricarla tramite una porta microUSB.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Vivo Y30 Standard Edition è già disponibile all’acquisto in Cina ad un prezzo di circa 175 euro al cambio. Per ora non abbiamo notizie certe sulla sua distribuzione anche in Italia.