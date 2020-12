Il noto produttore Vivo ha da poco ampliato il suo repertorio di device di fascia media. Nel corso delle ultime ore, infatti, è stato presentato in veste ufficiale per il mercato cinese il nuovo Vivo Y52s. Quest’ultimo è caratterizzato dalla presenza di un processore di casa MediaTek e da un prezzo di vendita di circa 200 euro al cambio.

Vivo Y52s è ufficiale: ecco le caratteristiche tecniche

Il nuovo terminale del produttore cinese non stravolge le linee estetiche attualmente presenti sulla maggior parte dei dispositivi dell’azienda. La parte frontale è infatti occupata da un display con un notch a goccia centrale, con tecnologia IPS LCD da 6.58 pollici in risoluzione FullHD+ e sul retro troviamo poi due fotocamere posteriori poste in una zona quadrata in alto sul lato sinistro della scocca.

Sotto al cofano, è invece presente un processore di casa MediaTek. Nello specifico, si tratta del SoC MediaTek Dimensity 720, ovvero un octa core con processo produttivo a 7 nm in grado di supportare le nuove reti di quinta generazione. Come tagli di memoria, invece, troviamo 6 o 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di storage interno. Di seguito vi riassumiamo la scheda tecnica completa.

Vivo Y52s – scheda tecnica