I fan di Lucifer sono in trepidante attesa per l’uscita della seconda parte della quinta stagione. La serie Netflix dovrebbe completarsi il 12 febbraio con l’uscita degli ultimi otto episodi della quinta stagione che che potrebbe segnare la fine dello show. Quello di cui ci vogliamo occupare oggi però riguarda la possibilità che l’angelo caduto dal cielo più famoso di Netflix possa incontrare addirittura Babbo Natale. Un incrocio sicuramente ardito ma che in molti apprezzerebbero, specie se si trattasse si un episodio speciale.

Tutto nasce dal co-showrunner Ildy Modrovich che attraverso il proprio profilo Twitter ha formulato gli auguri ai propri follower. Ad attirare l’attenzione però non sono stati gli auguri quanto la foto a cui si accompagnavano; un immagine che ha da subito acceso la fantasia dei fan dello show.

Lucifer: Santa Vs Satana

L’immgine infatti mostra un uomo vestito da Santa Claus il set di Lucifer. L’uomo è irriconoscibile a causa della mascherina ma tanto è bastato ai fan per far accendere la fantasia. In molti sono convinti che questa seconda parte di quinta stagione presenterà uno speciale natalizio in cui vedremo tra i protagonisti proprio Babbo Natale.

Ovviamente non arrivano conferme o smentite, anche se a fomentare ulteriormente gli animi ci ha pensato un altro post dello showrunner della serie Netflix. Questo il Tweet: “Chi può dire se il VERO Babbo Natale stava solo visitando il nostro set con il suo sacco pieno di giocattoli? Noi siamo stati molto buoni quest’anno“. Gli indizi sembrano esserci tutti, siamo pronti a vedere Lucifer insieme a Babbo Natale.