Il Samsung Galaxy S21 Ultra è uno dei dispositivi che andrà a formare la nuova famiglia Galaxy S21 in arrivo nel mese di gennaio. Lo smartphone ha attirato l’attenzione su di se sin dalle prime indiscrezioni trapelate in rete, secondo le quali sarà caratterizzato dalla presenza della S Pen, accessorio fino ad ora esclusivo della serie Samsung Galaxy Note. La notizia pur avendo suscitato parecchia curiosità non aveva ricevuto alcuna conferma da parte del colosso ma adesso ogni dubbio sembra esser stato eliminato.

Samsung conferma l’introduzione della S Pen nella serie Galaxy S21!

A dar conferma dell’introduzione della S Pen nella nuova serie Samsung Galaxy S21 è quanto affermato dal dirigente TM Roh in un comunicato stampa. Il dirigente pur non facendo riferimento esplicitamente alla nuova serie di top di gamma che arriverà a gennaio ha sostenuto che gli smartphone futuri saranno accompagnati dalla presenza di una delle caratteristiche più apprezzate dal pubblico; e fino ad ora rimasta prerogativa di alcuni modelli. Volendo far chiarezza, le parole di Roh possono essere intese come un riferimento alla S Pen, fino ad ora abbinata soltanto ai dispositivi della serie Note. Quanto fino ad ora emerso in merito alla possibilità di utilizzare lo stilo su uno dei dispositivi della serie S21, dunque, potrebbe aver ricevuto una conferma.

Questa però non è l’unica novità poiché Roh ha continuato sostenendo che tra gli obiettivi di Samsung vi è l’intenzione di lanciare smartphone pieghevoli disponibili per tutti. Si presume, quindi, che nei prossimi mesi il colosso potrebbe procedere con la presentazione di nuovi pieghevoli; e che questi saranno disponibili a un costo più basso rispetto ai modelli attuali.