Euronics ha in serbo per gli utenti italiani un volantino davvero molto speciale, un insieme di ottimi sconti e di prezzi molto più bassi del normale, il cui obiettivo è proprio quello di invogliare il cliente all’acquisto dei prodotti maggiormente desiderati negli ultimi mesi.

Le proposte che andremo ad elencare qui nell’articolo, non sono disponibili ovunque sul territorio nazionale, ma risultano essere accessibili solo presso i negozi di proprietà del socio Euronics Dimo, con validità fissata fino al 20 dicembre per i SottoCosto ed il 31 dicembre per tutti gli altri. Gli acquisti non potranno essere completati online sul sito, ma saranno raggiungibili con Tasso Zero, ovvero rateizzazione senza interessi ed addebito diretto sul conto corrente bancario.

Euronics: queste sono le offerte più interessanti di oggi

I prezzi inclusi all’interno del volantino Euronics spaziano in tutte le categorie merceologiche disponibili in catalogo, l’occhio cade però sul mondo degli smartphone, il settore più richiesto dalla popolazione italiana. I top di gamma sono presenti, ed in particolare vengono rappresentati da Samsung Galaxy S20+, proposto a 749 euro, passando anche per Apple iPhone 12 Pro Max a 1289 euro, Apple iPhone 12 Mini a 839 euro, Oppo reno 4 Pro a 699 euro o LG Wing a 1299 euro.

Le sorprese non finiscono qui, sempre nella campagna promozionale di Euronics si potranno trovare anche fortissimi sconti applicati su altre tipologie di prodotti, il consiglio è di approfondirne la conoscenza, aprendo il prima possibile le pagine che trovate elencate nel dettaglio qui sotto.