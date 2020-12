Comet stupisce tutti con il lancio del volantino natalizio più ricco di sconti e di prezzi da cogliere al volo, rendendolo disponibile ad un numero sempre maggiore di consumatori sul territorio. Le offerte saranno attive fino al 13 dicembre, salvo esaurimento anticipato delle scorte.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Comet, possono essere effettuati anche sul sito ufficiale dell’azienda, sfruttando il comodissimo e-commerce. Coloro che decideranno di affidarsi a tale metodo, potranno anche ricevere la merce gratis a proprio domicilio, spendendo però almeno 49 euro (la consegna in negozio è sempre gratuita). Infine, nell’eventualità in cui il desiderio sia quello di non pagare tutto subito, ricordiamo essere disponibile anche la rateizzazione a Tasso Zero.

Comet: grandissime offerte per tutti i gusti

Le offerte di Comet racchiudono sicuramente le migliori richieste degli utenti, a partire proprio dai dispositivi appartenenti ai top di gamma, ovvero gli smartphone dotati delle migliori specifiche tecniche, e dei prezzi superiori alla media. Uno dei più ambiti di tutto il 2020, è sicuramente il Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, il modello perfetto sotto ogni punto di vista, anche da un punto di vista fotografico, ritenuto, giustamente, troppo costoso rispetto alla concorrenza. La richiesta attuale supera abbondantemente le possibilità economiche di molti di noi, ma è apprezzabile lo sforzo di Comet, di porlo a 1149 euro.

Il volantino chiaramente non si limiti al suddetto dispositivo, ma si estende anche verso tantissime altre categorie merceologiche, per questo motivo dovete assolutamente collegarvi alle pagine seguenti per scoprire ogni singolo sconto.