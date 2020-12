Il prossimo device realizzato da Honor sarà certamente il V40. Il produttore cinese prevedeva di lanciare lo smartphone durante il mese di dicembre 2020. Purtroppo sembra che la presentazione sia slittata a gennaio 2021 per motivi non meglio chiariti.

Tuttavia, queste settimane in più sono state sfruttate dal brand per ricevere le autorizzazioni necessarie per il lancio del device. Infatti, secondo un nuovo report, sembra che Honor V40 abbia incassato la certificazione MIIT.

Grazie a queste informazioni possiamo scoprire alcuni dettagli su Honor V40 e ottenere alcune conferme. Il device analizzato dal MIIT è caratterizzato dal numero di modello YOK-AN10. Qualche tempo fa era emerso che il possibile nome in codice del device era YORK e numero di modello sembra un chiaro riferimento.

Scopriamo i nuovi dettagli emersi su Honor V40

Inoltre, l’ente MIIT conferma che si tratta di un device compatibile con le reti 5G. Per quanto riguarda la ricarica, Honor V40 potrà contare sulla tecnologia di ricarica rapida di Huawei. Il caricabatterie da 66W sarà la stesso utilizzato dall’ex brand capogruppo sulla famiglia Mate 40. Non ci sono ancora notizie per quanto riguarda la batteria, ma possiamo ipotizzare una scelta simile a quella del flagship Huawei.

Dobbiamo ricordare che nonostante Honor ormai sia a tutti gli effetti indipendente da Huawei, questo device è stato sviluppato quando le due aziende erano ancora collegate. Questo comporterà che molte soluzioni presenti sulla famiglia Mate 40 e P40 potrebbero essere presenti su Honor V40.

Secondo le indiscrezioni, le specifiche tecniche potrebbero essere le seguenti. Il display avrà un pannello AMOLED con refresh rate a 120Hz mentre per il SoC la scelta è ricaduta su MediaTek con il Dimensity 1000+. Il comparto fotografico avrà come ottica principale la Sony IMX700 RYYB da 50MP.