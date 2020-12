La conferenza dedicata agli investitori tenuta da Walt Disney Company ha riservato tantissime sorprese. L’azienda infatti ha sollevato il sipario su una serie di film e serie TV che arriveranno non solo nei prossimi mesi ma anche nei prossimi anni.

Si tratta di titoli che sono sia in fase di produzione (Covid permettendo) sia in fase di ideazione. I principali universi che Disney sta considerando sono certamente quello Marvel, ma anche quello di Star Wars.

Con la serie The Mandalorian che continua a riscuotere successi con la seconda stagione, Disney vuole continuare su questa scia. Infatti, le nuove serie in arrivo su Disney+ possono considerarsi degli spin-off in quanto saranno scritte e diretta da Dave Filoni e Jon Favreau.

In Rangers of the New Republic si potranno ritrovare alcuni dei personaggi visti in The Mandalorian e gli eventi si svolgeranno in contemporanea. Questo permetterà di arrivare ad un finale comune e condiviso delle due serie. È prevista anche una seconda serie dedicata ad Ahsoka, l’ex Jedi apparsa sul cammino del Mandaloriano.

L’universo di Star Wars è pronto a tornare sul piccolo e sul grande schermo

A marzo 2021 riprenderà la produzione della serie dedicata a Obi-Wan Kenobi, sospese a causa della pandemia. Durante la conferenza, i dirigenti hanno confermato che Hayden Christensen parteciperà e riprenderà il ruolo di Darth Vader.

In futuro, senza una data di riferimento certa, arriverà anche una serie TV dedicata a Lando, il contrabbandiere amico di Han Solo. In seguito debutterà anche la serie Andor che avrà come protagonista il ribelle visto in Rogue One – A Star Wars Story.

La serie The Acolyte potrebbe permette di scoprire il mondo del Lato Oscuro e dei suoi discepoli. I fan di The Clone Wars invece saranno felici ci sapere che è in arrivo una serie completamente dedicata a The Bad Batch.

Ma Disney ha pensato anche al grande schermo, infatti sono stati annunciati due nuovi film. Il primo si intitolerà Rogue Squadron e sarà ambientato dopo gli eventi della Skywalker Saga terminata con Episodio IX – L’Ascesa di Skywalker. L’uscita nelle sale è previsto per dicembre 2023. Il secondo film invece al momento non ha ancora un titolo ufficiale. Al momento l’unica certezza è che a dirigerlo sarà Taika Waititi.