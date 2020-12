In queste ore Disney ha tenuto la consueta conferenza dedicata agli investitori. Durante l’evento, la casa di Topolino ha mostrato i piani futuri dell’azienda e soprattutto alcune delle produzioni in cantiere.

All’interno di Walt Disney Company sono presenti brand di assoluto valore come Marvel, Star Wars e Pixar. Proprio per mantenere alta la passione degli utenti per i supereroi creati da Stan Lee, arriveranno tantissime nuovi film e serie TV nei prossimi anni.

Tutte i film e le serie TV in fase di produzione sono state bloccate a causa della pandemia. Questa situazione ha provocato forti ritardi che ovviamente si ripercuoteranno anche sul prossimo anno, ma gli utenti di Disney+ non resteranno a bocca asciutta.

Ecco quindi che il Marvel Cinematic Universe (MCU) è pronto ad accogliere nuovi film e serie TV. Con 23 film all’attivo, è uno degli universi più prolifici e sfaccettati di sempre, ma non è ancora abbastanza.

Dopo la Infinity Saga che ha concluso la Fase 3, il MCU si prepara per il prossimo capitolo. La cosiddetta 4 inizierà ufficialmente con con WandaVision. Le avventure di Wanda Maximoff (anche conosciuta come Scarlet Witch) e Visione arriveranno su Disney+ a partire dal 15 gennaio 2021.

Il Marvel Cinematic Universe si prepara a vivere la Fase 4

A marzo sarà il turno di Falcon and the Winter Soldier. I sei episodi dello show seguiranno le vicende dei due supereroi dopo gli eventi visti in Avengers: Endgame. La serie dedicata a Loki, il Dio dell’Inganno, sarà trasmessa a patire da maggio. Anche in questo caso, Tom Hiddleston riprenderà il suo ruolo come fratello di Thor.

Se queste serie TV sono state ampiamente confermate, ce ne sono altre che restano ancora avvolte dal mistero. Tra le nuove produzioni dedicate al mondo Marvel spiccano anche la serie Hawkeye e What If che arriveranno nell’autunno del 2021. Tra le novità assolute invece ci saranno Ironheart, Armor Wars e Secret Invasion.

Per quanto riguarda i film invece, i dirigenti Marvel hanno confermato quattro titoli molto attesi. Il primo è Black Panther 2 la cui storia sarà certamente segnata dalla prematura scomparsa di Chadwick Boseman.

Arriverà anche una nuova avventura dedicata al mondo quantico con Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Si esplorerà il Multiverso con Doctor Strange and the Multiverse of Madness e infine arriva la conferma di una nuova versione de I Fantastici Quattro.

Il film dedicato ai Guardiani della Galassia Vol. 3 è atteso per il 2023 ma prima ci sarà uno speciale natalizio sempre diretto da James Gunn e una serie di cortometraggi intitolati Io Sono Groot.

Possiamo certamente affermare che saranno anni molto interessanti per gli appassionati del Marvel Cinematic Universe.