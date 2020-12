Il futuro di Honor è totalmente nella mani dei nuovi proprietari. Il brand infatti ha recentemente subito un cambio di proprietà, passando da Huawei ad una cordata di investitori Cinesi.

Questo cambiamento permette a Honor di diventare indipendente e fare le proprie scelte in autonomia. Ecco quindi che la prima novità della società è il rinvio del debutto della famiglia Honor V40.

Di solito la famiglia “V” arrivava sul mercato in questo periodo, ma l’azienda ha scelto di rimandare il lancio di Honor V40 e V40 Pro. Secondo il leaker Rodent950, la presentazione ufficiale si terrà a gennaio 2021.

La nuova data è comunque vicina a quella tradizionale e il leaker stesso conferma che la famiglia V40, così come gli Honor 40, sono ancora legati a Huawei. I primi device totalmente realizzati dall’ex controllata arriveranno più avanti, forse a 2021 inoltrato.

As we know V40 series is postponed to next year (January 2021) V40/40 series phones are huawei developed products. #HonorV40 #Honor40

Can Honor 40 pro be first super zoom Honor phone 🤔 pic.twitter.com/9o671I2SIn