La nuova serie Galaxy S21 esce sempre più allo scoperto e questa volta non si tratta di indiscrezioni dalla dubbia affidabilità ma di notizie provenienti dalla stessa Samsung. Nelle ultime ore sono emersi in rete i video teaser ufficiali dei tre dispositivi e grazie a questi abbiamo modo di conoscere il loro design in maniera più concreta, ma non è tutto. A tale notizia è da aggiungere quanto trapelato da una certificazione relativa al lancio dei dispositivi in Brasile, secondo la quale il colosso non includerà caricabatterie e cuffie all’interno della confezione dei suoi smartphone.

Samsung elimina caricabatterie e cuffie dalla confezione dei nuovi smartphone Galaxy S21!

Stando a quanto emerso dal documento, Samsung potrebbe seguire i passi percorsi da Apple con il lancio dei suoi iPhone 12 e quindi eliminare dalla confezione dei suoi nuovi top di gamma sia il caricabatteria sia le cuffie. La decisione appare un po’ contraddittoria se considerata la reazione palesata dal colosso nei confronti di Apple all’emergere della notizia, ma con molta probabilità andrà proprio così.

Samsung non ha ancora confermato quanto sostenuto dalle indiscrezioni più recenti e resta il dubbio circa la possibilità che l’eliminazione dei due accessori riguardi esclusivamente il mercato brasiliano ma anche in questo caso vi sarebbero alcune contraddizioni. Proprio negli ultimi giorni, appunto, il Brasile sembra aver chiesto al colosso di Cupertino di integrare nuovamente il caricabatteria all’interno della confezione dei suoi iPhone.

Sicuramente nei prossimi giorni verranno alla luce informazioni che sapranno confermare o meno quanto fino ad ora emerso. Se così non fosse non resterà che aspettare il lancio dei tre dispositivi, attualmente previsto per il 14 gennaio 2021.