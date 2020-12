Vodafone è una delle poche aziende in Italia in grado di lanciare ottime campagne promozionali, offrendo nel contempo anche bundle all’altezza della situazione, sebbene comunque si tratti a tutti gli effetti di offerte decisamente limitate, in termini di disponibilità generale.

Anche la Special Minuti 100 Giga, infatti, risulta essere attivabile dai soli possessori di una specifica SIM ricaricabile; quanto andremo a descrivere è disponibile per i già clienti, non si tratta di una passa a Vodafone o di una promozione a disposizione nei punti vendita, per poterne fruire sarà necessario ricevere un SMS sul proprio numero di telefono, o una notifica direttamente sull’applicazione.

Il suo costo iniziale è completamente azzerato, poiché l’utente non dovrà acquistare la SIM ricaricabile, né comunque essere costretto a versare nemmeno un centesimo per la promo in sé.

Vodafone: quali sono i contenuti

I contenuti della Special Minuti 100GB sono comunque all’altezza del periodo che stiamo attraversando, poiché presentano 100 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione, corrispondente a 600Mbps in download, affiancati da illimitati minuti per telefonare a qualunque numero di telefono precedentemente registrato sul territorio nazionale.

Il suo costo fisso corrisponde a 12 euro, un prezzo relativamente basso, sopratutto se considerata la qualità generale della stessa. L’addebito del canone avverrà direttamente sul credito residuo della SIM ricaricabile, con pagamento mensile. Sono da considerarsi completamente assenti i vincoli contrattuali di durata, ciò sta a significare che il cliente potrà decidere di abbandonare Vodafone in un qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi o penali effettivamente da versare all’atto del passaggio.