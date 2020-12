Carrefour si difende dagli assalti di Bennet e di Esselunga con il lancio di un volantino che punta alla pancia della popolazione, proponendosi come più valida alternativa alle ottime soluzioni che sono recentemente comparse sul mercato nazionale.

Attiva ufficialmente fino al 13 dicembre, la campagna promozionale corrente attira l’attenzione dell’utente che vuole spendere il meno possibile su ogni singolo acquisto effettuato, senza essere costretto a rinunciare alla qualità generale. Le compravendite non potranno essere completate online, ma l’utente si ritroverà costretto a recarsi personalmente in negozio, senza distinzioni territoriali o quant’altor.

Non perdetevi i codici sconto Amazon e le nuove offerte speciali, sono tutte disponibili sul canale Telegram di TecnoAndroid.

Carrefour: grandissimi sconti per tutti i gusti

Gli sconti di Carrefour affondano le radici nel cosiddetto Spendi e Riprendi, ciò sta a significare che l’utente avrà la possibilità di ricevere un buono sconto del valore prestabilito, a patto che acquisti solo uno dei prodotti contrassegnati (non è applicabile su qualsiasi ordine).

Lo stesso coupon, lo ricordiamo, non potrà in nessun modo essere speso nell’immediato, ma obbligherà il consumatore a tornare una seconda volta in negozio, per utilizzarlo anche su beni di prima necessità. I prodotti in promozione sono ad ogni modo tanti e molto vari tra loro, uno dei più interessanti resta sicuramente lo Xiaomi Mi Note 10 Lite, un modello estremamente economico per la qualità generale proposta, poiché acquistabile a soli 299 euro, con l’aggiunta di un buono da 100 euro (quindi lo si pagherà solo 199 euro).

Se volete scoprire e conoscere da vicino il volantino Carrefour, allora dovete aprire subito le pagine che trovate qui sotto.