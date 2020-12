Il risparmio è ormai di casa da Bennet, nell’ultimo periodo l’azienda è stata perfettamente in grado di soddisfare appieno le necessità e richieste dei consumatori, producendo campagne promozionali quasi perfette sotto ogni punto di vista.

L’ultimo volantino SottoCosto, che risulta essere attivo per buona parte del mese di Dicembre, ripercorre le richieste del momento, focalizzando la propria attenzione sul mondo Apple. Data la natura della stessa, è importante ricordare che parliamo di una soluzione con scorte limitate, di conseguenza è assolutamente consigliato recarsi il prima possibile nei punti vendita, sebbene teoricamente sia valida fino al 13 dicembre 2020.

Bennet: tantissimi sconti per tutti i gusti

Se stavate pensando di fare il grande passo, e mettere mano al portafogli per entrare a pié pari nell’ecosistema Apple, il volantino Bennet darà sicuramente una grande mano. Il cliente potrà prima di tutto acquistare l’ultimo iPhone 11 a 598 euro, uno smartphone non recentissimo, in quanto parliamo della penultima versione, ma ancora attuale in termini di qualità generale e di prestazioni tecniche.

Compiuto il primo passo, la strada è completamente in discesa, infatti sono disponibili Apple Watch Serie 3 a 189 euro (nella versione da 42 millimetri), con Apple AirPods a 109 euro.

Se invece foste interessati ad uno smartphone con sistema operativo Android, allora l’occhio non può che cadere direttamente su Samsung Galaxy A21s, un ottimo prodotto da 149 euro, da consigliare a tutti gli utenti che vogliono spendere poco e non hanno troppe pretese.

Il volantino Bennet lo trovate nel dettaglio nel nostro articolo.