Iliad si appresta a chiudere anche questo 2020 con numeri a dir poco positivi. Il provider francese, in questi ultimi mesi, ha confermato senza alcuna remora il suo costante trend di crescita nel nostro paese. Ad oggi, Iliad si pone nel mercato della telefonia mobile come una realtà consolidata al pari di TIM, Vodafone e WindTre.

I meriti del gestore francese sono molteplici. Oltre alle perduranti offerte low cost, va dato atto ad Iliad di aver risolto proprio in questo 2020 una delle sue principali anomalie, quella sul roaming.

Iliad, il 2020 si conclude con più Giga roaming a disposizione dei clienti

Nel primo anno e mezzo di attività, la criticità delle soglie di navigazione per la connessione nell’area dell’Unione Europea aveva suscitato non poche polemiche. Sino alla metà del 2019, i clienti Iliad avevano a loro disposizione solo 2 Giga per la navigazione internet gratuita in Europa.

Il gruppo commerciale del gestore, attaccato dal pubblico, già lo scorso anno aveva previsto delle modifiche a riguardo. Per i clienti con ricaricabile Giga 50, la quota per internet in roaming era salita a 4 Giga.

La reale risoluzione di questo problema però la si è avuta proprio nel 2020. Dalla scorsa primavera, infatti, Iliad ha cambiato in positivo anche le soglie di consumo roaming per la Giga 40. Il gruppo commerciale ha quindi optato per un totale bilanciamento delle sue tariffe nel campo del roaming. Per questa decisione, quindi, non vi sono differenze tra Giga 50 e di Giga 40. Tutti i clienti di Iliad, allo stato attuale, potranno beneficiare di 4 Giga per navigare fuori dai confini nazionali.