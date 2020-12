SIM: alcune smart card possono sorprendere per via del loro valore

I mesi scorrono ma il servizio de Le Iene è andato in onda e ha colpito le SIM Top Number. Anche se a primo impatto poteva sembrare il classico primo appuntamento con la nuota tecologiromantica impatto poteva sembrare un argomento surreale, che avesse dell’incredibile. Man mano però che il servizio proseguiva sono state svelate delle informazioni molto importanti e utili per il prossimo. Di cosa stiamo parlando? Le SIM Top Number non sono altro che delle smart card speciali contenenti delle sequenze a dir poco rare che le rendono costose proprio per tale motivo. Ecco i dettagli dei numeri TIM, Vodafone e Wind Tre più ambiti dai collezionisti.

SIM preziose: i numeri speciali che hanno contribuito SIM preziose e tumori non sono affatto due argomenti sconnessi tra loro. Sembrerebbe che ci sia una lista delle SIM Top Number, ovvero numeri telefonici associati ad operatori come TIM, Vodafone e Wind Tre, che hanno delle particolarità fuori dal comune. Per quest’ultimo motivo moltissimi collezionisti sono disposti a pagare cifre inimmaginabili pur di accaparrarsi l’ambita scheda. Alla compravendita al rialzo hanno partecipato 600 utenti. Scopriamo insieme quali sono state acquistate dai collezionisti (con la dicitura “X,Y,Z” si indicano tutte quelle schede elettroniche i cui numeri sono tutti o parzialmente analoghi a prescindere dal prefisso operatore). Non dimentichiamoci del ricavato in beneficenza. 2.210 euro per il numero 339 YYXXXXX regalato da TIM.

per il numero Wind 320 XYZYZYZ. 343 euro per il numero di 3 Italia 393 XY9XXY9. Come possiamo vedere, le cifre pagate per queste schede telefoniche sono piuttosto imponenti, arrivando addirittura alle migliaia di euro. Dunque se vi rendete conto di avere dei numeri di telefono con tali caratteristiche, approfittatene per fare un gesto di beneficenza!