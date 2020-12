Come molti sanno, il pagamento delle tasse per molti utenti in Italia è davvero indigesto. Ovviamente, però, sono obbligati a pagarle, poiché senza di queste non potrebbero accedere a servizi per far funzionare un’abitazione, come ad esempio l’energia elettrica. Proprio a tal proposito, ci sono molte persone che modificano i propri contatori, e pare che non si vogliano fermare.

Proprio nell’ultimo periodo, nella capitale, grazie ad un operazione congiunta della Polizia di Stato, molte persone sono state arrestate. Il motivo? La manomissione stessa di moltissimi contatori tramite una sistema chiamato “truffa del magnete“. Lo scopo principale, ovviamente, è quello di ricevere delle bollette che riportano consumi minori rispetto a quelli realmente fatti. Scopriamo di seguito come funziona la ormai nota truffa del magnete.

Contatori modificati: la truffa è stata progettata bene, ma non troppo