Il risparmio è davvero assicurato da Bennet, grazie ad un nuovo volantino assolutamente in grado di riassumere tutti i migliori sconti in circolazione, proponendoli a prezzi sempre più alla portata degli utenti che vogliono spendere il meno possibile.

Alla base della campagna promozionale troviamo infatti un meccanismo che libera da vincoli o da catene il cliente, ponendolo dinnanzi ad incredibili possibilità di acquisto, come sta accadendo nello stesso periodo da Carrefour. Le compravendite non potranno in nessun modo essere completate online, ma saranno possibili solo ed esclusivamente nei negozi sparsi per il territorio nazionale.

Bennet: come fare per risparmiare

Per risparmiare con Bennet non è assolutamente necessario seguire un iter particolare, o comunque doversi limitare più di tanto, basterà semplicemente recarsi in negozio ed aggiungere al carrello merce elettronica del valore di almeno 50 euro, scegliendola tra tutti i prodotti effettivamente disponibili nella location in cui vi siete recati.

Fatto questo, quando giungerete in cassa, gli addetti provvederanno a fornirvi un buono sconto del valore pari al 25% dell’intero quantitativo di merce acquistata. Il suddetto non potrà essere applicato nell’immediato, ma dovrà essere preservato per un acquisto nella settimana dal 9 al 16 dicembre, sempre nello stesso punto vendita (anche per beni di prima necessità).

Se volete approfondire la conoscenza del volantino Bennet appena descritto, dovete aprire le pagine che trovate elencate sul sito dell’azienda, raggiungibile direttamente a questo link, la campagna è stata prorogata fino ad oggi, 30 novembre 2020.