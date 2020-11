Fine del Mondo: secondo gli scienziati l'apocalisse non è poi così lontana

Tematiche come la fine del mondo non possono di certo mancare in un anno tanto complicato. Durante questo possiamo dire che non ci siamo fatti mancare nulla: a partire dal crollo di ponti, fiumi straripati, svariati terremoti e alluvioni, incendi e pandemie, per poi arrivare al conseguente decesso di migliaia di persone. È inevitabile dunque pensare ad una presunta apocalisse giunta fin troppo presto. Quale potrà essere la possibile causa della fine di tutto? Scopriamolo insieme a denti stretti.

Fine del Mondo: dalla morte del Sole ai Buchi Neri

La morte del Sole: Il motivo per cui il nostro pianeta, con tutta probabilità, finirà il proprio ciclo vitale è legato al Sole. Le ipotesi sono due: da una parte il Sole si spegnerà lentamente, lasciando il pianeta nelle grinfie della galassia e alla conseguente fine del mondo. La seconda opzione invece è che il pianeta venga completamente agglomerato dal Sole nel caso in cui questo si trasformi in una Gigante rossa.

Raffreddamento del nucleo: Ciò che potrebbe anche provocare il silenzio della Terra è il raffreddamento del nucleo. Tale evento causerebbe il disfacimento della magnetosfera che ci protegge dai venti solari; senza di essa il nostro Pianeta diverrebbe una landa arida molto simile a Marte.