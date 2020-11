Se siete clienti di rete fissa o rete mobile del noto operatore TIM è arrivata una fantastica promozione. Come dichiarato sul sito web ufficiale, infatti, sarà possibile richiedere in regalo per ben due settimane il servizio di Disney+. In particolare, per poter riscattare questa promo si avranno a disposizione pochi giorni.

Disney+ in regalo per due settimane con l’operatore telefonico TIM

Il noto operatore telefonico TIM ha da poco reso disponibile una nuova promozione per tutti i suoi clienti. Come già accennato, infatti, tutti i clienti sia di rete fissa che di rete mobile potranno richiedere Disney+ in regalo per due settimane. Nello specifico, si potrà richiedere questa promozione direttamente dal sito web ufficiale dell’operatore, ma sarà possibile farlo solamente dal periodo di tempo compreso tra il 27 novembre 2020 e l’8 dicembre 2020. Allo scadere delle due settimane, la promo si disattiverà in automatico.

L’attivazione di questa iniziativa di TIM sarà possibile soltanto se i clienti dell’operatore non avranno altre promozioni attive inerenti alla piattaforma di streaming. Tra queste, vi ricordiamo che ci sono ad esempio le promo denominate Mondo Disney+ e Mondo Intrattenimento. Resta poi sottinteso che non potrà richiedere la promo chi ha già sottoscritto un abbonamento con questa piattaforma.

Per richiedere le due settimane in regalo di Disney+ basterà recarsi sul sito web dell’operatore, cliccare sulla sezione “Ritira regalo” e inserire il proprio indirizzo e-mail. Successivamente, si verrà reindirizzati nella pagina ufficiale della piattaforma streaming e verrà richiesto di creare un account. I clienti di TIM di rete fissa dovranno accedere in particolare con i dati della propria linea fissa per poter usufruire di questa promozione.