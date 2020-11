Gli sconti di Unieuro per il Black Friday sono davvero da pazzi, gli utenti possono approfittare dell’ottima campagna promozionale per acquistare ciò che più desiderano, senza dover minimamente rinunciare alla qualità generale dei prodotti stessi.

Il volantino attivato nel periodo dall’azienda, risulta essere disponibile nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, ma anche direttamente online sull’e-commerce di Unieuro stessa. A differenza di quanto potreste pensare, in questo secondo caso è prevista la spedizione gratuita per ogni ordine superiore ai 49 euro, senza distinzioni o limitazioni particolari, relativamente alle categorie coinvolte.

Sul canale Telegram di TecnoAndroid potete trovare le nuove offerte Amazon e scoprire i migliori codici sconto del momento, iscrivetevi subito qui.

Unieuro: quali sono le nuove offerte

I prodotti in promozione sono davvero tantissimi, ma non notiamo la presenza di top di gamma veri e propri. A conti fatti, l’unico modello di alto livello incluso all’interno del volantino Unieuro risulta essere il Samsung Galaxy S20 FE, una fan edition pronta a stupire l’Europa con il processore Qualcomm Snapdragon 865, senza però introdurre nulla di nuovo rispetto al “vecchio” Samsung Galaxy S20. Il suo prezzo, ad ogni modo, è molto allettante, saranno necessari solamente 449 euro per l’acquisto definitivo.

Non mancano altre offerte e sconti altrettanto accattivanti, notiamo infatti la presenza di ottimi prezzi su notebook, elettrodomestici e televisori, tutti da acquistare sia in negozio che online sul sito ufficiale. Se volete approfondire la conoscenza con la campagna, aprite subito le pagine direttamente cliccando questo link diretto all’e-commerce di Unieuro, attivo fino al 30 novembre.