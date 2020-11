Entrata nel mercato italiano poco più di un mese fa, vivo ha annunciato che tutti gli smartphone della sua line-up supporteranno Android 11 e saranno presto aggiornati all’ultima versione del sistema operativo di Google per dispositivi mobile.

Una line-up che include anche lo smartphone top di gamma vivo X51 5G, il cui punto di forza è proprio il comparto multimediale, essendo dotato di un sistema di camere gimbal che permette di catturare foto e video chiari mentre si è in movimento, anche di notte. L’offerta, tuttavia, include anche delle proposte più economiche, tra cui vivo Y70, Y20 e Y11s, dispositivi orientati all’veryday-use e con prezzi che oscillano tra i 150 ed i 300 euro.

Android 11, le novità più interessanti e roll-out

Android 11 introduce delle novità davvero interessanti, a partire dalla nuova area Conversazioni in cui vengono raggruppate tutte le notifiche relative alle Chat e messaggi. Il nuovo sistema operativo offre anche la possibilità di gestire e controllare la riproduzione multimediale dall’area delle impostazioni rapide, per mettere in pausa o riprendere la riproduzione musicale o passare al brano successivo direttamente dal menù a tendina delle impostazioni rapide.

Oltre ciò, la registrazione dello schermo debutta finalmente come funzionalità nativa ed arrivano delle nuove forme icona, come quelle floreali, e l’orologio dell’always-on display potrà essere personalizzato in vario modo.

Come proseguirà il roll-out? vivo X51 5G sarà il primo modello a ricevere l’aggiornamento ad Android 11, che verrà rilasciato entro fine novembre. Seguiranno poi vivo Y70, Y20s e Y11s che riceveranno l’update entro la fine dell’anno.