“Siamo davvero entusiasti di arrivare in Europa, di cogliere l’opportunità di presentarci ufficialmente e di presentare la nostra line- up di prodotti per i mercati europei. Questo è stato un anno impegnativo per le persone e le imprese di tutto il mondo, e molte cose sono cambiate. Tuttavia, il nostro impegno nei confronti delle persone e del nostro business in Europa è rimasto immutato, poiché la nostra filosofia è e sarà sempre quella di fare le cose giuste, e di farle bene“.

Sono le parole di Denny Deng, Vice-presidente e Presidente European Business di vivo, che commenta così l’ingresso dell’azienda cinese nel mercato europeo. Seconda nel mercato cinese degli smartphone, leader di mercato in Indonesia e secondo fornitore più grande in India, vivo è riuscita a conquistare gli utenti con una proposta innovativa.

Per chi non lo sapesse, infatti, a vivo si devono diverse novità assolute nel settore degli smartphone: vivo X1 è stato il primo smartphone in assoluto ad avere un chipset audio Hi-Fi integrato, vivo X5Max è stato lo smartphone più sottile al mondo, vivo X20Plus UD, invece, il primo smartphone con sensore delle impronte digitali in-display mentre vivo NEX è il primo smartphone realmente senza cornice.

L’azienda ha anche presentato la sua line-up di smartphone per l’Europa – e che potranno pertanto essere acquistati anche in Italia. Una line-up che accontenta ogni utente, dal più esigente, al quale vivo ha riservato il top-gamma X51 5G, agli utenti che optano per un dispositivo user-friendly e adatto all’everyday-use. A questi, vivo ha riservato gli smartphone della serie Y, con prezzi che oscillano tra i 150 ed i 300 euro.

vivo X51 5G

Questo smartphone fa della fotocamera il suo punto di forza. La fotocamera principale di vivo X51 5G, infatti, è dotata di un sistema di camere gimbal che permette di catturare foto e video chiari mentre si è in movimento, anche di notte.

Il modulo di stabilizzazione integrato di X51 5G si muove nella direzione opposta ai movimenti di scuotimento, fornendo una maggiore stabilità alla fotocamera principale. L’angolo di anti-shake raggiunge X3°+Y2°, e in scenari notturni è tre volte superiore a quello della stabilizzazione ottica tradizionale, offrendo immagini super nitide.

vivo X51 5G è in vendita sullo store Online di Euronics e presso i punti vendita fisici al prezzo di 799 euro. A seguire, la scheda tecnica.

Display

AMOLED 6,56”, FHD+ (1080x2376p), 398ppi, 19,8:9, HDR10+, refresh 90Hz, campionamento 180Hz, 1300nits (max), contrasto 6.000.000:1

1. 48MP f/1.6, focale 26mm, Gimbal Camera, Sony IMX598, pixel da 0,8μm, lenti 7P, Laser + PDAF

2. 13MP f/2.46, focale 50mm, Portrait Camera zoom ottico 2x, pixel da 1,12μm, AF

3. 8MP f/2.2, focale 16mm, Ultra-wide 120°, Macro a 2,5cm, pixel da 1,12μm, AF

4. 8MP f/3.4, focale 135mm, Teleobiettivo, zoom ottico 5x, Hyper Zoom fino a 60x, AF, OIS

Video fino a 4K@60fps

32MP f/2.4, focale 25mm, pixel da 0,8μm, Samsung S5KGD1 Face-Unlock

Qualcomm Snapdragon 765G (7nm) Octa-core (1×2,4GHz+1×2,2GHz+6×1,8GHz) GPU Adreno 620

8GB LPDDR4X

256GB UFS2.1

2G / 3G / 4G / 4G+ / 5G sub.6 SA-NSA

SIM

Dual nano SIM

WiFi

WiFi 5 (ac) dual-band MIMO

Bluetooth

5.1

Sì

No

Hi-Fi con chip AK4377A, certificazione Hi-Res Audio

GPS / A-GPS / Galileo / Glonass / BeiDou

USB-C 2.0 con supporto OTG e ricarica inversa

Ottico sotto al display

Luminosità, Prossimità, Giroscopio, Acceleromentro, Magnetometro, Sensore di temperatura di colore

4315mAh

vivo FlashCharge da 33W (11V/3A)

Android 10 con Funtouch OS 10

1,205W/Kg (testa), 1,239W/Kg (corpo)

Alpha Grey

vivo serie Y

La serie include i modelli vivo Y70, Y20 e Y11s. Il primo è uno smartphone di fascia media dalle specifiche all’avanguardia, adatto per un utilizzo quotidiano. E’ dotato di quad-camera con sensore principale da 48 MP, ricarica rapida ed è alimentato da un SoC Qualcomm Snapdragon 665 con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione interna. vivo Y70 è disponibile da Euronics al prezzo di 269 euro.

Display

AMOLED 6,44”, FHD+ (1080x2400p), 408ppi, 20:9

1. 48MP f/1.8, focale 25mm

2. 2MP f/2.4, focale 25mm Bokeh

3. 2MP f/2.4, focale 27mm Macro a 4cm

Autofocus PDAF

Video fino a 4K@30fps

16MP f/2.0, focale 28mm Face-Unlock

Qualcomm Snapdragon 665 (11nm)

Octa-core (4x2GHz+4×1,8GHz)

GPU Adreno 610

8GB LPDDR4X

128GB UFS2.1

Fino a 1TB con slot dedicato

2G / 3G / 4G / 4G+

Dual nano SIM

WiFi 5 (ac) dual-band

5.0

Sì

Sì

GPS / A-GPS / Galileo / Glonass / BeiDou

USB-C 2.0 con supporto OTG

Ottico sotto al display

Luminosità, Prossimità, Giroscopio, Acceleromentro, Magnetometro

4100mAh

vivo FlashCharge da 33W (11V/3A)

Android 10 con Funtouch OS 11

0,995W/Kg (testa), 1,197W/Kg (corpo)

Oxygen Blue, Gravity Black

vivo Y20 e Y11s sono adatti per gli utenti che cercano la praticità e favoriscono una esperienza di utilizzo semplice ed intuitiva, senza però rinunciare alle prestazioni. Entrambi gli smartphone sono dotati di un SoC Qualcomm Snapdragon 460, batteria da 5.000 mAh e sensore di impronte digitali. vivo Y20 è disponibile da Euronics al prezzo di 179 euro, mentre vivo Y11s arriverà il 10 novembre al prezzo di 149 euro. A seguire, le schede tecniche.

Y20

Display

IPS 6,51”, HD+ (720x1600p), 269ppi, 20:9

1. 13MP f/2.2, focale 27mm

2. 2MP f/2.4, focale 25mm Bokeh

3. 2MP f/2.4, focale 27mm Macro a 4cm

Autofocus PDAF

Video fino a 1080p@30fps

8MP, f/1.8 focale 24mm Face-Unlock

Qualcomm Snapdragon 460 (11nm)

Octa-core (4×1,6GHz+4×1,8GHz)

GPU Adreno 610

4GB LPDDR4X

128GB UFS2.1

Fino a 256GB con slot dedicato

2G / 3G / 4G

Dual nano SIM

WiFi 5 (ac) dual-band

5.0

No

Sì

GPS / A-GPS / Galileo / Glonass / BeiDou

USB-C 2.0 con supporto OTG

Laterale su tasto di accensione

Luminosità, Prossimità, Giroscopio (virtuale), Acceleromentro, Magnetometro

5000mAh

vivo FlashCharge da 18W (9V/2A)

Android 10 con Funtouch OS 11

1,32W/Kg (testa), 1,49W/Kg (corpo)

Nebula Blue, Obsidian Black

Y11s