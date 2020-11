WhatsApp: il mistero degli smartphone non più compatibili, ecco quali sono

La conditio sine qua non per ogni applicazione ogni azienda è quella di continuare a migliorare per ottenere il successo. WhatsApp è una delle classiche prove di come un’azienda, pur essendo molto gettonata è famosa, debba comunque continuare ad implementare le sue funzioni per raggiungere porzioni sempre maggiori di successo e notorietà.

Proprio a tal proposito la celebre applicazione disponibile per tutte le piattaforme si aggiorna ogni mese con alcune novità. Questo comporta però che dall’altro lato ci siano degli smartphone con un hardware con dei requisiti minimi. Solo in quel modo infatti l’aggiornamento di WhatsApp in questione sarà fruibile al 100%. Per questo motivo ogni anno vengono estromessi dalla lista di supporto a tutti i dispositivi dichiarati obsoleti, proprio come è accaduto a febbraio.

WhatsApp: dalla lista di supporto sono stati estromessi 37 smartphone, ecco quali