Lo scorso anno (più precisamente a settembre 2019) la nota azienda Amazon aveva annunciato ufficialmente sul mercato i suoi primi occhiali smart. Nel corso delle ultime ore, però, è stata presentata la seconda generazione di questi dispositivi, ovvero i nuovi Amazon Echo Frames. Rispetto al precedente modello, quest’anno sono presenti notevoli migliorie e novità.

Ufficiali i nuovi Echo Frames targati Amazon

Il noto colosso Amazon ha dunque ufficializzato l’arrivo sul mercato dei suoi nuovi occhiali smart. Almeno per il momento, questi ultimi verranno distribuiti a tutti i clienti del mercato statunitense a partire dal prossimo 10 dicembre ad un prezzo pari a 249,99 euro. Come già accennato, rispetto al modello presentato lo scorso anno, questi nuovi occhiali smart presentato diverse migliorie.

In primis bisogna sottolineare l’implementazione dell’autonomia. L’azienda ha infatti curato molto questo aspetto e ora sarà possibile raggiungere il 40% di riproduzione in più rispetto al passato e con un volume pari al 60%. Oltre a questo, la qualità dell’audio è stata notevolmente migliorata, tramite alcuni upgrade della tecnologia audio open-ear che permette di trasmettere l’audio non alle orecchie ma alle tempie.

Rimangono poi su questi dispositivi le svariate funzioni di integrazione con l’assistente vocale Alexa e, tramite connessione Bluetooth, è possibile connetterli allo smartphone per svolgere altrettante funzioni (come ascoltare musica o rispondere alle chiamate). Per quanto riguarda i materiali e il design, troviamo materiali di pregio come titanio e fibra di carbonio e quest’anno sono inoltre disponibili tre colorazioni, ovvero Modern Tortoise, Horizon Blue e Classic Black. Vi ricordiamo che i nuovi Amazon Echo Frames sono occhiali senza lenti correttive ma, in caso di necessità, è comunque possibile applicare alcune lenti graduate.