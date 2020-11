Gli utenti italiani hanno la possibilità di attivare una delle offerte che mette e disposizione Vodafone appartenenti alla serie Special. Questa mette a disposizione delle tariffe dove si possono raggiungere anche i 100 Giga di traffico in un solo mese ad un prezzo anche ragionevole.

È importante ricorda che tutte le offerte che scriveremo in questo articolo sono attivabili esclusivamente nei punti vendita. Dunque, non sul sito ufficiale. Andiamo a scoprire di seguito quali sono i vari costi da sostenere se vogliamo legarci a Vodafone.

Passa a Vodafone: le promozioni della serie Special sono formidabili

Vodafone Special Minuti 30 GB

La prima offerta che presentiamo è Special Minuti 30 GB ed ha in serbo per noi minuti illimitati verso tutti e, come si può capire anche dal nome, 30 GB con un pagamento mensile di 6 euro al mese. L’offerta è dedicata ai clienti Fastweb, PosteMobile Full, Digi Mobil ed Erg Mobile.



Vodafone Special Minuti 50 GB

Special Minuti 50 GB prevede ogni mese minuti senza limiti di traffico voce verso tutti i numeri nazionali, 50 Giga di traffico internet mobile con un canone mensile di 9,90 euro al mese. Il costo di attivazione è di 12,10 euro.

Vodafone Special Unlimited 7

Special Unlimited 7 è un’offerta a tempo limitato. Comprende minuti illimitati verso tutti i numeri di rete mobile e fissa, 50 Giga di traffico Internet mobile e SMS illimitati. È attivabile solo nel caso in cui si proviene da Iliad, Fastweb e altri operatori virtuali. Il canone mensile è di 7 euro, più i 12 euro dell’attivazione.

Vodafone Special 50 Digital Edition

Vodafone Special 50 Digital Edition consente di avere minuti illimitati e 50 Giga di traffico mobile, ma solo per chi viene da operatori virtuali come Fastweb, PosteMobile Full e altri. Il tutto a soli 7 euro al mese. Per chi, invece, proviene da Iliad e Kena Mobile, dovrà pagare 9,90 euro al mese.

Vodafone Shake It Fun

Promozione riservata solo agli under 25: minuti ed SMS illimitati, 20 Giga di traffico mobile, Giga FREE per le app social, chat, mappe e musica. In aggiunta, sei mesi di abbonamento a Tidal incluso. il costo è di 11,99 euro al mese.