Tutti gli utenti, a partire dal 14 novembre 2020, possono usufruire di un’offerta davvero incredibile di Passa a TIM Steel SIM Pro. La suddetta offerta prevede 70 Giga al mese e minuti illimitati a soli 7,99 euro, a differenza dei 50 Giga con minuti illimitati che offriva TIM Steel Pro. Solamente chi ha effettuato l’attivazione dieci giorni fa potrà sfruttare i 20 Giga aggiuntivi.

Per quanto concerne TIM Steel Pro, invece, l’attivazione può avvenire solo per chi viene da Fastweb e da tutti gli operatori virtuali che si appoggiano su rete TIM. A questa lista, però, vengono esclusi Digi Mobil e Kena Mobile. Entrambe le offerte di cui abbiamo parlato prima avranno in omaggio “Lo sai e Chiama Ora di TIM” e il piano tariffario di base “TIM Base e Chat“, per poter chattare senza alcun limite nelle app di messaggistica più utilizzate dagli utenti di tutto il mondo. Questo, però, affinché siano presenti all’interno dei bundle.

Passa a TIM: ci sono altre offerte disponibili che spiazzano la concorrenza

Oltre alle offerte di cui abbiamo parlato prima, c’è TIM Titanium New, la quale offre e minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 100 Giga al mese di traffico dati. Il canone mensile è di 9,99 euro al mese. Questa offerta può essere attivata dagli utenti provenienti da 1Mobile, Optima Mobile, Daily Telecom, Iliad, PosteMobile ESP, PosteMobile Full, operatori virtuali sotto Europe Energy (Withu), Plintron Italia Full, NV mobile, Green ICN, Intermatica, Spusu, NTMobile, Rabona, Enegan e NoiTel. Il costo di attivazione è di 3 euro aggiunti ai 10 euro della nuova SIM.

Ci sono altre promozione di cui vi dobbiamo parlare: per tutti coloro che hanno la necessità di inviare molti SMS, abbiamo TIM Special x Te, che propone minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti con 50 Giga di traffico a 9,99 euro. La suddetta offerta è attivabile al costo di 12 euro per chi proviene da qualsiasi operatore virtuale, tranne Kena Mobile, ed Iliad. Per chi, invece, proviene da Vodafone o WindTre, c’è TIM Online, che comprende 1000 minuti verso tutti verso tutti i numeri nazionali e 3 Giga di traffico a 14,99 euro al mese.