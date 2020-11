offerte per il mese di Novembre che battono a mani basse gli altri operatori. Andiamo a vedere nel dettaglio tutte le ultime tariffe che ha messo sul piatto per questo mese l’operatore rosso. Ci sono molte persone che cambiano operatore, magari per una questione economica o per una questione di ricezione, ma spesso si ritorna dove si è stati bene. Proprio per questo, Vodafone , che è la rete n°1 in termini di ricezione, ha in serbo per noi delleche battono a mani basse gli altri operatori. Andiamo a vedere nel dettaglio tutte leche ha messo sul piatto per questo mese l’operatore rosso.

Passa a Vodafone: le nuove promozioni dell’autunno

Vodafone Special 50 Digital Edition

La prima offerta di cui vi parleremo oggi è Vodafone Special 50 Digital Edition. La suddetta consente, per chi viene da operatori virtuali come Fastweb, PosteMobile e altri, di avere minuti illimitati e 50 Gigabyte di traffico mobile. Il tutto a soli 7 euro al mese. Per chi, invece, proviene da Iliad e Kena Mobile, dovrà pagare 9,90 euro al mese.



Vodafone Special Unlimited 7

Special Unlimited 7 è un’offerta a tempo limitato. Costa 7 euro al mese, in aggiunta ai 12 euro dell’attivazione, la quale comprende minuti illimitati verso tutti i numeri di rete mobile e fissa, 50 Gygabyte di traffico Internet mobile e SMS illimitati. L’offerta è attivabile solo nel caso in cui si proviene da Iliad, Fastweb e altri operatori virtuali.



Vodafone Special Minuti 30 GB

La suddetta offerta ha in serbo per noi minuti illimitati verso tutti e 30 GB con un pagamento mensile di 6 euro al mese. L’offerta è rigorosamente dedicata ai clienti Fastweb, PosteMobile Full, Digi Mobil ed Erg Mobile.



Vodafone Special Minuti 50 GB

Passa a Vodafone: Special Minuti 50 GB prevede ogni mese minuti senza limiti di traffico voce verso tutti i numeri nazionali, 50 Giga di traffico internet mobile con un canone mensile di 9,90 euro al mese. Il costo di attivazione è di 12,10 euro.

Vodafone Shake It Fun

Promozione riservata solo agli under 25 e ha in serbo per noi: minuti ed SMS illimitati, 20 Gigabyte di traffico mobile, Giga FREE per le app social, chat, mappe e musica. In più, abbiamo sei mesi di abbonamento a Tidal incluso. il costo è di 11,99 euro al mese.