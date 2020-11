Xiaomi continua la sua espansione nel mercato italiano con l’apertura di due nuovi Mi Store. L’evento di inaugurazione è atteso per la prossima settimana che, a quanto pare, sarà davvero speciale! Sì, perché oltre all’apertura dei due nuovi punti vendita, Xiaomi offrirà ai clienti tanti prodotti in sconto in occasione del Black Friday.

Xiaomi: due nuovi Mi Store in Italia apriranno entro fine mese, ecco dove!

Si parte giovedì 26 novembre con l’inaugurazione del primo Mi Store di Verona, situato al primo piano del centro commerciale Adigeo e con una superficie di centocinquanta metri quadri. Il secondo appuntamento è fissato a venerdì 27 novembre. Xiaomi aprirà un nuovo Mi Store a Roma (il terzo), al primo piano del centro commerciale Maximo. Il negozio avrà una superficie di duecentocinquanta metri quadri.

“L’apertura di due nuovi store in meno di 24 ore è motivo di grande orgoglio, nonché un’ulteriore dimostrazione dell’impegno e della vicinanza di Xiaomi e Mi Store Italia ai tantissimi fan che da sempre ci supportano e ci danno fiducia. Sappiamo che entrare in un Mi Store è sempre un’esperienza speciale ed è il motivo per cui stiamo continuando a lavorare per portare l’innovazione dei nostri prodotti a pochi passi dalle case di milioni di Italiani” – ha affermato Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia.

In occasione delle nuove aperture e del Black Friday, Xiaomi ha indetto tre giornate di sottocosto su tanti prodotti, sia online che presso i suoi punti vendita fisici. Ovviamente, il tutto rispettando le norme di sicurezza anti-covid evitando assembramenti. Save the date e buon shopping a tutti!