Il volantino del Black Friday 2020 è finalmente ufficiale da MediaWorld, gli utenti hanno la possibilità di scoprire tutti i prodotti che l’azienda ha deciso di rendere disponibili a prezzi bassissimi fino al 30 novembre 2020.

Per evitare le stesse problematiche del Singles’ Day, MediaWorld, come era lecito immaginarsi, ha attivato la campagna promozionale sia online che in negozio, senza limitazioni particolari al quantitativo di scorte proposte. Gli acquisti sul sito sono da considerarsi con spedizione a pagamento presso il proprio domicilio, indipendentemente dalla cifra spesa. Coloro che supereranno i 199 euro, infine, avranno la possibilità di richiedere il finanziamento a Tasso Zero.

Scoprite anche le offerte Black Friday di Amazon, sono in anteprima esclusiva su questo canale Telegram.

MediaWorld: le offerte sono stratosferiche

In prima pagina scopriamo già due offerte molto speciali, il TV OLED LG da 55 pollici CX6, sarà acquistabile a soli 1299 euro, un ottimo prezzo di vendita, se considerato il listino di 1699 euro. Ciò che però attira maggiormente la nostra attenzione è l’Apple iPhone 11 da 128GB, gli utenti lo potranno pagare solamente 649 euro.

Sfogliando il volantino MediaWorld si incrociano anche gli altri sconti che l’azienda ha pensato per noi, ecco quindi arrivare altre chicche, come il Samsung Galaxy S20 Ultra a 899 euro, oppure il Galaxy Note 20 a soli 679 euro. Non mancano poi anche Galaxy A42 a 279 euro, Galaxy A51 a 210 euro, Galaxy A21s a 149 euro, iPhone XR a 539 euro, Galaxy A41 a 139 euro, Huawei P40 Lite E a 139 euro, Motorola Razr 5G a 1299 euro, Xiaomi Mi 10 5G a 499 euro, Mi 10T Lite a 329 euro, Oppo Reno 4Z a 329 euro e tantissimi altri ancora.

Conoscete tutte le offerte direttamente sul sito dell’azienda.