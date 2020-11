Bennet continua sull’ottima strada intrapresa le scorse settimane, riuscendo anche oggi a stupire con il lancio di un buonissimo volantino centrato su prezzi bassi e grandi sconti applicati su alcuni modelli di smartphone dall’elevato interesse nazionale e non solo.

Il volantino descritto nel nostro articolo è, come era lecito immaginarsi date le esperienze pregresse, disponibile esclusivamente presso i punti vendita sparsi per il territorio, non sul sito ufficiale o da altre parti in Italia. Le scorte non rappresentano un problema, di conseguenza l’utente potrà anche decidere di recarsi verso lo scadere della campagna, riuscendo a godere degli stessi identici sconti.

Bennet: le offerte nascondono grandissimi prezzi

Le offerte del volantino Bennet nascondono davvero grandissimi prezzi per ogni utente, a partire dal nuovissimo smartphone di fascia alta, quale è il Samsung Galaxy S20 FE, ufficialmente in vendita in negozio alla modica cifra di 549 euro. La richiesta finale è molto alla portata di ognuno di noi, proprio perché parliamo di un prodotto che condivide con il Samsung Galaxy S20 tutte le specifiche tecniche, a differenza del processore che è il Qualcomm Snapdragon 865, non l’Exynos.

Volendo invece virare verso il mondo Apple, non dimenticatevi del datato, ma ancora performante, iPhone 8, un modello in vendita nel periodo a 299 euro, e caratterizzato da un piccolissimo display, nonché da prestazioni complessivamente all’altezza della situazione.

Il volantino Bennet lo potete scoprire, almeno nella parte legata alla tecnologia, aprendo l’immagine sottostante.