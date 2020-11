Euronics si sbarazza di Unieuro con un volantino Black Friday che vuole assolutamente dire la sua in un momento storico, per i rivenditori di elettronica, ben definito. I prezzi applicati dall’azienda sono bassi, e risultano essere alla portata della maggior parte dei consumatori pronti all’acquisto.

Per creare una sorta di unità nazionale, il volantino corrente di Euronics è disponibile in ogni negozio sul territorio, con piccolissime differenze di socio in socio. La campagna discussa nell’articolo è da considerarsi valida presso i punti vendita Euronics Bruno, consigliamo di valutare le pagine del negozio più vicino alla vostra residenza, ricordando che gli stessi acquisti non potranno essere completati sul sito ufficiale.

Euronics: questi sono gli sconti più pazzi del momento

Il prodotto maggiormente scontato per questo Black Friday 2020 pare essere il Samsung Galaxy S20+, la versione ancora più top di gamma della serie Samsung Galaxy S20, proposta ad un prezzo finale più alla portata dell’utente finale, e condita con caratteristiche tecniche di rara bellezza e qualità generale. La richiesta di Euronics è assolutamente da primato, parliamo infatti di soli 699 euro per la versione no brand.

Non mancano ad ogni modo anche prodotti più economici ed in grado di soddisfare l’utente che vuole risparmiare al massimo, ecco infatti arrivare Xiaomi Mi 10 Lite, Huawei P40 Lite, P40 Lite E o LG K51s, sempre a prezzi abbordabili. I dettagli del volantino Euronics li abbiamo inseriti nell’articolo.