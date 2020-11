Fino ad ora la nota azienda giapponese Sony ha presentato soltanto smartphone di fascia alta dotati del supporto alle nuove reti di quinta generazione. Ora, però, secondo quanto è emerso in rete in queste ore, sembra che l’azienda abbia già in cantiere il nuovo Sony Xperia 10 III, ovvero il primo smartphone medio di gamma con supporto al 5G dell’azienda.

In arrivo il nuovo Sony Xperia 10 III con supporto al 5G

Da qualche giorno sono emersi online alcuni rumors riguardanti la presunta cancellazione dell’arrivo del prossimo Sony Xperia 10 II Plus e a quanto pare potrebbe essere realmente così. Come già accennato, infatti, in queste ore è stato avvistato un altro dispositivo che ne prenderà il posto, ovvero il prossimo Sony Xperia 10 III. Quest’ultimo avrà sicuramente il supporto alle reti di quinta generazione e, per questo, ci sarà come processore il SoC Snapdragon 690 di casa Qualcomm.

Nello specifico, si tratta di un processore octa-core con processo produttivo a 8 nm ed è caratterizzato da due core Cortex-A77 e da sei core Cortex-A55. In accoppiata, ci sarà una GPU Adreno 619L, mentre per quanto riguarda la connettività 5G sarà presente il modem Snapdragon X51. Oltre a questo smartphone appartenente alla fascia media del mercato, comunque, è stato avvistato online anche un altro terminale. Nello specifico, dovrebbe trattarsi del prossimo smartphone top di gamma di Sony, dato che come processore sembra che ci sarà il potente SoC Snapdragon 875.

Per ora questo è quello che conosciamo del prossimo mid-range dell’azienda con supporto al 5G. Attendiamo maggiori dettagli, soprattutto riguardanti prezzo e design.