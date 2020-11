Sicuramente in molti quando hanno visto la PS5 per la prima volta hanno avuto strani pensieri per la testa. Il design dietro la console di nuova generazione è una netta separazione rispetto ai precedenti modelli. Una cosa che risultava difficile capire dalle prime immagini sono però state le dimensioni che Sony ha rivelato ben più avanti nei mesi.

È enorme, molto più grossa della controparte di Microsoft, la Xbox Series X. Quest’ultima doveva essere di notevole grandezza e invece si è rivelata più piccola del dovuto, al contrario della PS5. Detto questo, l’aspetto interessante è che sarebbe potuta essere ancora più grossa. A dirlo è il responsabile senior per il design di Sony Interactive Entertainment, Yujin Morisawa.

Le sue parole: “All’inizio, quando ho iniziato a disegnare, era molto più grande anche se non sapevo cosa avrebbe fatto il reparto d’ingegneria. È un po’ divertente che l’ingegneria mi abbia detto che è troppo grande. Quindi, ho dovuto ridurlo un po’ dal primo disegno.”

Sony e le dimensioni della PS5

Il motivo delle misure notevoli di questa console è ormai noto a tutti. Si tratta di un modello molto potente e per evitare problemi di riscaldamento è stato dotato di un sistema molto complesso, efficiente, ma soprattutto grosso. A qualcuno quindi potrebbe non piacere questa svolta verticale e di profondità, ma alla lunga potrebbe preferirlo così da avere una console più performante.

Al momento non si sa niente, ma sarebbe interessante ipotizzare l’arrivo di una versione Pro, come successo con la PlayStation 4. Sarebbero in grado di renderla ancora più grossa? Come potrebbero fare?