Finalmente è arrivato il grande giorno, PlayStation 5 arriva ufficialmente in Europa e soprattutto in Italia. La nuova console Sony sarà disponibile per l’acquisto a partire dal 19 novembre 2020 su tutti i principali store online.

Sony ha deciso di vendere la propria PlayStation 5, in entrambe le versioni, esclusivamente online. La scelta è legata alla volontà di garantire la massima sicurezza ai propri utenti in un periodo così particolare. Infatti, la console non sarà disponibile nei negozi fisici. Gli utenti intenzionati all’acquisto potranno ordinare comodamente da casa senza dover uscire e accalcarsi nei negozi.

L’unico problema di questa scelta sembra essere la disponibilità iniziale delle console. Gli utenti dovranno monitorare con attenzione tutti gli store online e cercare di acquistare PlayStation 5 prima che si esaurisca.

Oggi debutta ufficialmente PlayStation 5 in Italia

Questo rischio è assolutamente concreto e potrebbero volerci pochi minuti prima che tutte le console disponibili finiscano. Non sono da escludere anche potenziali disservizi sulle varie piattaforme, dovute all’elevato carica di utenti contemporaneamente attivi sul sito. Un’altra incognita è la proporzione tra le due versioni di PlayStation 5, la standard e la Digital Edition. Non è chiaro se le console saranno disponibili nella stessa quantità o se verrà privilegiata una versione rispetto che l’altra.

In ogni caso, secondo alcune indiscrezioni, le scorte limitate saranno un problema comune nelle prime settimane di commercializzazione. In seguito, con l’avvicinarsi delle festività natalizie dovrebbero essere pronti nuovi lotti per soddisfare al meglio la domanda.

Noi di Tecnoandroid vogliamo augurare buona fortuna a tutti gli utenti che oggi vorranno provare ad acquistare una PlayStation 5. Il nostro consiglio è di preparare tutti i dati necessari, cliccare più velocemente possibile sul tasto acquista e incrociare le dita.