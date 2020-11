Questa nuova settimana su GTA Online è ricca di novità che faranno felici tutti i giocatori. In attesa del debutto del titolo Rockstar Games anche su console di nuova generazione, gli utenti possono passare il weekend a giocare sulle loro piattaforme e guadagnare facilmente un po di dollari su GTA.

Infatti, sarà fondamentale avere un bel gruzzoletto da parte in attesa del debutto ufficiale del nuovo DLC di GTA Online. Gli sviluppatori non hanno ancora fornito una data ufficiale per il lancio delle novità, ma all’interno del gioco sono evidenti alcuni cambiamenti.

Mentre si sta giocando, il personaggio riceverà un messaggio in game che ci avviserà della ristrutturazione decisa dalla Direzione del Diamond Casinò. I lavori serviranno ad ampliare la struttura creando al tempo stesso nuove aree esplorabili. Inoltre, recandosi presso il Casinò è possibile vedere da vicino questi lavori. Sul lato sinistro rispetto all’ingresso principale è stato allestito un nuovo cantiere.

GTA Online si prepara ad accogliere il DLC più importante

Al momento non sono chiari i cambiamenti che verranno introdotti da Rockstar Games alla struttura. L’unica informazione al momento disponibile riguarda un profondo cambiamento alle rapine. Gli stessi sviluppatori definiscono il DLC come “una nuova era per i Colpi“.

Provando ad immaginare quali potrebbero essere i cambiamenti, possiamo aspettarci prima di tutto nuove aree da esplorare ma anche nuove meccaniche di approccio del tutto inedite.

Inoltre, la stessa Rockstar Games vuole che il casinò sia al centro dell’attenzione degli utenti. È stata indetta la “Sfida dei Colpi” che invita tutti gli utenti a rapinare il casinò più e più volte. Infatti, se a livello globale gli utenti raggiungeranno un bottino di 100 miliardi di dollari di GTA, tutta la community riceverà un premio esclusivo. La sfida è valida per sette giorni e si avrà tempo fino al 18 novembre per completare i colpi finali.