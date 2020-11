Il mondo dei servizi di streaming sta diventando sempre più vasto e variegato. Tra esclusive, produzioni originali ed anteprime diventa difficile stare al passo. Secondo i dati rilevati da JustWatch, il mercato sta velocemente cambiando ma ci sono tre certezze.

Netflix, Amazon Prime Video e Disney+ la fanno da padrona nel mondo dello streaming in Italia. Questi tre player da soli raccolgono l’80% di tutto il mercato lasciando agli altri competitor la restante parte.

Entrando più nello specifico, Netflix fa la parte del leone raggiungendo il 32% del market share. Il secondo posto è di Prime Video con il 27% mentre Disney+ conquista il terzo posto con il 12%.

Per quanto riguarda Now TV, la percentuale registrata è del 6% mentre Infinity chiude la classifica con il 5%. Tutti gli altri servizi di streaming hanno quote non rilevanti se prese singolarmente ma nel totale occupano il 18%.

Ecco come evolve il mercato streaming in Italia

Guardando all’evoluzione delle quote di mercato invece, emerge come Netflix sia sempre stato piuttosto stabile nel corso dell’anno. Le leggere inflessioni sono state coperte da riprese anche più sostanziose pochi mesi dopo.

La più altalenante è certamente Prime Video che resta salda in seconda posizione anche se con un market share fortemente variabile. I dati di Disney+ sono quelli più interessanti invece. Il sevizio è stato lanciato a marzo 2020, in pieno lockdown, quindi questa situazione ha certamente creato curiosità negli utenti. Tuttavia il calo di iscritti non è così marcato come ci si potrebbe aspettare, a conferma della bontà dei contenuti offerti dalla piattaforma.