È iniziata una nuova settimana di sconti e offerte su GTA Online e questa volta non bisogna lasciarsi sfuggire una ghiotta occasione. Infatti, i ragazzi di Rockstar Games hanno deciso di fare diversi regali alla community.

Tutti gli utenti che giocheranno a GTA Online tra il 12 e il 18 novembre riceveranno 1.000.000 di GTA$. Non è previsto nessun requisito particolare per poter riscattare il premio, ma basterà effettuare almeno un log-in e giocare al titolo.

L’accredito del bonus da un milione di dollari di GTA sarà erogato nella settimana tra il 19 e il 25 novembre. In questo periodo bisognerà effettuare almeno un accesso per ottenere il gruzzoletto da utilizzare per gli acquisti in gioco.

Rockstar Games sta letteralmente regalando denaro su GTA Online

Inoltre, come si può leggere sul Newswire di Rockstar Games, ci sono tantissime attività che pagano doppio. In questa settimana prendendo parte alle missioni della Storia di Casinò i bonus di fine missione saranno raddoppiati.

Anche la modalità Resurrezione permetterà di ottenere GTA$ e RP doppi al termine dell’attività. Questa modalità è un deathmatch a squadre dove per ogni avversario ucciso sarà possibile far tornare in gioco un compagno di squadra.

Inoltre, restano sempre valide le offerte legate a PlayStation Plus e Amazon Prime Gaming. Gli utenti Sony riceveranno 1 milione di dollari in valuta di gioco semplicemente giocando almeno una volta nel corso del mese. Gli utenti Prime Gaming invece riceveranno 200.000 GTA$ per giocare nel corso di questa settimana.

Tutte queste iniziative sono orientate ad attirare l’attenzione degli utenti in vista del rilascio del nuovo DLC di GTA Online. Secondo quanto dichiarato da Rockstar Games, le novità saranno rivoluzionarie e rappresenteranno una nuova era per i Colpi.