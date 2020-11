La piattaforma di streaming più famosa e utilizzata praticamente su tutto il globo è senza dubbio alcuno Netflix, il sito californiano vanta infatti una platea di utenti incredibili, conquistati dall’imponente catalogo di serie TV mantenute sempre in costante aggiornamento e quindi farcite di ogni stagione appena uscita.

Ovviamente tra queste serie sono presenti dei veri e propri best seller che ogni qualvolta finisce una season, lasciano un hype attorno a se incredibile, è questo il caso proprio di Peaky Blinders, Black Mirror e Sex Education, scopriamo insieme le ultime novità.

Cosa ci aspetta ?

Partiamo parlando di Black Mirror, la serie ha riscosso un incredibile successo nonostante la sua particolarità di avere episodi con trame a se stanti, i quali però purtroppo non vedranno più seguito, l’autore ha infatti dichiarato di non volersi più dedicare alla serie TV ma di voler investire il proprio talento in altri progetti basati più sull’humour.

Passiamo ora a Sex Education, la terza stagione si farà e anzi, si sta facendo, le riprese post covid sono iniziate e ora manca solo il termine e il montaggio per poi procedere alla distribuzione, una data precisa ancora non c’è, ma siamo certi che presto arriverà, come anche confermato da un primo video in merito rilasciato da Netflix.

In ultimo abbiamo Peaky Blinders, la nota serie TV a stampo londinese che basa le proprie vicende sul capo dell’omonima gang Thomas Shelby, anche in questo caso state tranquilli, infatti anche il regista ha dichiarato che prima della fine di tutta la saga passeranno ancora molte stagioni, necessarie a intavolare il finale che lui desidera.