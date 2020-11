Iliad: sorpresa per gli utenti nel 2021 e offerte a partire da 7 euro

Iliad ha stipulato un accordo durante gli scorsi mesi che costituirà il proseguo della scalata dell’azienda. I fatti hanno ben raccontando ed illustrato le varie fasi salienti del sodalizio con Open Fiber, gestore della fibra ottica leader sul mercato.

Iliad avrà infatti presto le sue promo su rete fissa basate sulla fibra fino a 1000 mega. Secondo le ultime voci il provider proveniente dalla Francia potrebbe ufficializzare il tutto a partire dalla prossima estate del 2021.

“La collaborazione con iliad, che ha scelto Open Fiber per il suo ingresso nel mercato fisso, è un’ulteriore conferma della validità del modello neutrale di Open Fiber” ha dichiarato Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber. “In meno di tre anni Open Fiber è diventata leader in Italia ed in Europa nelle reti in fibra di nuova generazione e l’infrastruttura di riferimento per tutti i principali player della digitalizzazione del nostro Paese. La nostra rete interamente in fibra ottica è l’unica in grado di abilitare con la migliore tecnologia disponibile lo sviluppo di servizi che portano benefici a cittadini e imprese, contribuendo a colmare il divario digitale che l’Italia ancora sconta rispetto alla media europea a causa di decenni di mancati investimenti nella rete fissa”.

Iliad: nell’attesa della fibra ottica ecco che a fare il vuoto è ancora la Giga 50

Nel frattempo, non dimenticando la vera natura di Iliad in quanto provider di rete mobile, ecco che la Giga 50 continua per la sua strada. Gli utenti sono sempre più attratti da questa promo che include al suo interno minuti ed SMS senza limiti con 50 giga in 4G per navigare sul web, tutto a 7,99 euro al mese.